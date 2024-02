SPD-Anträge zu Friedhöfen und Baumpflanzungen in Neukirchen-Vluyn „Seit vielen Jahren gibt es einen Sanierungsstau!“

Im ersten Antrag geht es um das Anlegen neuer Wege auf den Friedhöfen in Neukirchen am Grotfeldsweg, in Vluyn an der Niederrheinallee, in Rayen an der Geldernschen Straße und in Neukirchen auf dem Evangelischen Friedhof an der Hochstraße. Das Problem dort ist Folgendes: „Sobald wir Regen haben, steht dort die Matsche“, fasst Klaus Lewitzki, SPD-Fraktionsvorsitzender, zusammen. „Und man muss berücksichtigen, dass in letzter Zeit auch viel Regen heruntergekommen ist“, ergänzt Ulrich Leikefeld, sachkundiger Bürger und Beisitzender im Ortsverein.