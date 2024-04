Politik in Rheurdt Europakandidat der SPD Kreis Kleve besuchte Naturmarkt

Pünktlich um 11 Uhr hat Michael Mölders, Europakandidat der SPD Kreis Kleve, am 7. April den Marktplatz in Schaephuysen betreten, um den Naturmarkt zu besuchen. Er blieb am Wagen der Feuerwehr stehen und ließ sich von Sven Walter, einem der Pioniere in Sachen Kinderfeuerwehr landesweit, die Arbeit erklären. Nach 20 Jahren Arbeit, die Walter bereits leistet, wird deutlich, welche Bedeutung diese Arbeit für den Bestand der Löschzüge vor Ort hat. Konsequent war es, dass Mölders auch die Jugendfeuerwehr vor Ort besuchte. Die Vertreter wiesen ihn kompetent in die Löschtechnik ein, sodass er den Leistungstest erfolgreich durchführen konnte.