Politik in Neukirchen-Vluyn : SPD fordert finanzielle Unterstützung für Kommunen

Politik in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die SPD-Fraktion in Neukirchen-Vluyn schließt sich einer Resolution der SPD-Landtagsfraktion an. Diese fordert, dass finanzielle Mittel aus dem beschlossenen 25 Milliarden Euro umfassenden Sonderschirm des Landes zur Bewältigung der Corona-Krise den Kommunen zur Verfügung gestellt werden.

„Die Corona-Pandemie, ihre Bekämpfung und die sich daraus ergebenen Folgen werden zu allererst in den Kommunen und den Kreisen relevant. Die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen, die sich aus der krisenhaften Situation ergeben“, sagt die Neukirchen-Vluyner SPD-Fraktionsvorsitzende Elke Buttkereit. „Den Rettungsschirmen für die Wirtschaft muss ein Rettungsschirm für die Kommunen folgen,“ betont der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Simon Aarse.

„Ohne die Basis-Arbeit in den Gemeinden kann keine Krise bewältigt werden. Die Probleme werden vor Ort gelöst. Die massiven Ausfälle bei der Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer in den Gemeinden müssen ausgeglichen werden. Deswegen muss ein kommunaler Rettungsschirm auch für Neukirchen-Vluyn her.“

Die SPD-Fraktion schließt sich daher einer Resolution der SPD-Landtagsfraktion an. Diese fordert, dass finanzielle Mittel aus dem beschlossenen 25 Milliarden Euro umfassenden Sonderschirm des Landes zur Bewältigung der Corona-Krise den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, um alle direkten und indirekten Folgen der Krise zu begleichen sowie kommunale Steuerausfälle zu kompensieren. Die Kommunen in NRW hätten große Anstrengungen unternommen – teilweise auch mit Hilfe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen – um ihre Haushalte auszugleichen und ihre hohen Kassenkredite abzubauen. Dieses Bild dürfte sich bald dramatisch verändern. Zwar gebe es die erleichternde Möglichkeit, Vorausauszahlungen auf die Gewerbesteuer zu stunden, angesichts der eingebrochenen Nachfrage in vielen Wirtschaftsbereichen sei aber von nachhaltigen Einbrüchen der Steuereinnahmen der Kommunen auszugehen. Gleichzeitig würden sich die Kommunen steigender Kosten ausgesetzt sehen, auf deren Höhe sie keinerlei Einfluss hätten. Insbesondere im Gesundheitsbereich und der Sozialkosten sei mit steigenden Ausgaben zu rechnen.