Unterstützung in Neukirchen-Vluyn : SPD beantragt Hilfsfond für Familien

Günter Zeller, stellvertretender SPD-Fraktionschef. Foto: Frank Grusen, Stadt Neukirchen-Vluyn

NEUKIRCHEN-VLUYN Im Blick sind Bezieher von Sozialleistungen. Die Sozialdemokraten wollen den Hilfsfond beim Treff 55 der Diakonie am Vluyner Platz ansiedeln. Die CDU fordert dafür genaue Kriterien.

Die staatlichen Hilfsmaßnamen in der Coronazeit zielen vor allem auf Selbstständige, Gewerbetreibende und Unternehmer. „Es ist wichtig und richtig, sie zu unterstützen“, sagt Günter Zeller als stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender. „Das ist vorbildlich. Aber es gibt auch andere, die in der Coronazeit finanzielle Engpässe haben. Dazu zählen Familien, die staatliche Leistungen erhalten, zum Beispiel Alleinerziehende mit Kindern.“ Um sie zu unterstützen, beantragt die SPD-Fraktion, einen Hilfsfond in Leben zu rufen. 50 000 Euro soll die Stadt dafür bereitstellen.

„Wenn die Schule normal läuft, wird das Mittagessen der Kinder in der Schule über den Kreis bezahlt“, erläutert der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende einen Fall, in dem der Fond einspringen sollte. „Wenn sie zu Hause bleiben, nicht. Wenn Kinder nicht in der Schule sind, fallen Kosten für Papier und Druckerpatronen an, damit die Aufgaben ausgedruckt werden können, die von den Schulen online zugeschickt werden.“

Die SPD will den Hilfsfond beim Treff 55 der Diakonie am Vluyner Platz ansiedeln. „Die Mitarbeiter sind eng am Nabel der Familien“, sagt Zeller. „Sie kennen sie über Beratungen oder Ferienfreizeiten. Sie wissen, welche Familien Unterstützung brauchen.“

Das Ziel, Kinder aus sozial schwachen Familien zu unterstützen, hat auch die CDU-Fraktion. „Uns ist wichtig, dass wie keine Schülerin und keinen Schüler zurücklassen“, betont Claudia Schmidt als Vorsitzende des Sozialausschusses. Die CDU-Fraktion will aber keinen Hilfsfond einrichten, ohne genaue Förderkriterien zu kennen oder festgelegt zu haben.

Wie die SPD will sie Mittel nicht direkt über die Stadt ausschütten, sondern über einen Dritten. Sonst sei zu befürchten, „dass die Zahlungen im Rahmen sonstiger eventuell bezogener Sozialleistungen angerechnet werden können“, stellt die CDU-Fraktion in einer Stellungnahme fest. Dann könne es passieren, „dass am Ende der Rechnung noch weniger übrig bleibt.“