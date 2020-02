Probleme an der Ortsdurchfahrt : SPD-Fraktion Rheurdt fordert Verkehrskonzept für Neufeld

RHEURDT Es geht um eine Querungshilfe und eine Verkehrsberuhigung der Neufelder Straße. Zudem fordert die Fraktion einen Parkplatz.

Unzufrieden mit der Verkehrssituation in Neufeld ist die SPD-Fraktion Rheurdt. Deshalb hat sie einen Antrag gestellt, für den Ortsteil an der Grenze zu Neukirchen-Vluyn ein Verkehrskonzept zu erstellen. Er wird im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Ökologie am Donnerstag, 13. Februar, beraten. Ersten will die SPD-Fraktion eine „sichere Querungshilfe der Neufelder Straße im Bereich der Haltestelle des Schulbusses“ berücksichtigt wissen, sowie eine „mögliche Straßenquerung im Zusammenhang mit der Lage des einzurichtenden Spielplatzes“. „Die Gemeinde hat in Neufeld keine eigenen Flächen für einen Spielplatz“, berichtet SPD-Fraktionsvorsitzender Werner Fronhoffs. „Sie ist mit einem Eigentümer im Gespräch.“