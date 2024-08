Ausschuss für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung SPD fordert Klarheit über Zukunft des Mobilitätsprojekts „ODI“ in Neukirchen-Vluyn

Die SPD-Fraktion möchte über das Mobilitätsangebot ODI sprechen, weil in den Sitzungen des Ausschusses regelmäßig über die Entwicklung und Annahme dessen berichtet wurde. „Es wurde deutlich, dass mit ODI nicht nur eine sehr wichtige Ergänzung zum Nahverkehrsangebot geschaffen, sondern gerade am Wochenende, am späten Abend und an Feiertagen eine sehr nachgefragte Alternative zum ÖPNV geschaffen wurde“,heißt es in dem Schreiben der SPD-Fraktion.