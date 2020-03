Corona : Sorge um die Helfer: Tafel macht Pause

Manuela Lenz und Helmut Stoffels bedauern die Schließung. Sie hoffen, dass die Tafel am 6. April wieder öffnen kann. Foto: Josef Pogorzalek (pogo)

Viele der Helfer und Helferinnen der Lebensmittelausgabe für Bedürftige sind betagt und wären bei einer Infektion besonders gefährdet.

In den Regalen steht noch einiges an haltbaren Sachen – Speiseöl in Flaschen, Marmeladengläser, Konserven. Aber sonst herrscht gähnende Leere in den Räumen der Neukirchen-Vluyner Tafel. Keine Menschen, die emsig die eintrudelnden Warenlieferungen sortieren, keine Kunden, die erwartungsfroh um Lebensmittel anstehen. Die Tafel macht Corona-Pause. „Bürgermeister Lenßen rief bei uns an. Als ich ihm sagte, dass wir von uns aus schließen, war er wirklich erleichtert“, sagt die Vorsitzende Manuela Lenz. Bei der letzten Ausgabe durften die Kunden die Räume nicht mehr betreten. Sie bekamen draußen ihre Tüten, einfach so, ohne den sonst fälligen symbolischen Obolus von zwei Euro.

Die Aktiven der Tafel haben selbst die Notbremse gezogen, aus Sorge um die vielen älteren Frauen und Männer unter den Helfern. Insgesamt 26 sind es, die Waren bei Lebensmittelmärkten, Firmen, Bäckern im weiten Umkreis (mitunter in Köln oder Coesfeld) abholen und sie für die Ausgabe vorbereiten. Die Jüngsten der Ehrenamtler sind in ihren Fünfzigern, viele sind aber über 70 oder sogar über 80 – sie zählen damit zu einer Corona-Risikogruppe. Einige Helfer hätten angekündigt, vorläufig nicht mehr zu kommen, berichtet Helmut Stoffels, „Urgestein“ der 2003 gegründeten Tafel. „Da haben wir gesagt: Aus, Schluss. Wir riskieren das nicht mehr. Die Gefahr ist zu groß.“ Es hätten sich drei junge Leute gemeldet, die der Tafel helfen wollten. Aber sie hätten den Betrieb nicht allein stemmen können. Zudem seien zuletzt immer weniger Lebensmittel reingekommen; eine Folge der vielen Hamsterkäufe in Geschäften. „Eine Unverschämtheit der Menschen ist das“, findet Stoffels.

INFO Ausgabe an der Hans-Böckler-Straße Ausgabe Montags, dienstags und donnerstags werden normalerweise an der Hans-Böckler-Straße 26 a Lebensmittel ausgegeben. Mittwochs und freitags beliefern die Helfer Menschen, die nicht mobil sind. Die Kunden müssen einen Nachweis über ihre Einkommensverhältnisse erbringen. Kontakt über die Mobilnummer 0157 79232584.

Die Kunden hätten Verständnis für die Schließung der Tafel gezeigt. Bei Facebook habe es allerdings auch einige Kritiker gegeben, sagt Manuela Lenz. „Es hieß: Wie könnt ihr einfach schließen. Woher sollen die Leute denn ihre Lebensmittel bekommen?“ Die Schließung der Tafel trifft bedürftige Menschen, die auf jeden Cent achten müssen: große Familien mit kleinen Einkommen, Kleinrentner, Rentner, Arbeitslose. „Mir tut die Schließung furchtbar leid“, sagt Manuela Lenz. Sie hofft, dass die Tafel-Kunden in diesen schwierigen Zeiten anderweitig Unterstützung erhalten. „Nicht alle sind allein, viele haben Kinder und Enkel. In so einer Situation muss man sich helfen.“ Die Corona-Epidemie locke zum Glück auch das Gute in den Menschen hervor. „Bei Facebook und in Kleinanzeigen bieten viele Leute Hilfe an. Es ist unglaublich. Die Gemeinschaft wird gestärkt.“ Sie glaubt und hofft, dass dies auch nach der „Corona-Zeit“ so bleibt. „Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen umdenken.“ Helmut Stoffels ist skeptischer. Er erinnert sich gut an die Not nach dem Krieg, als die Menschen in Trümmern hausten, aber der Zusammenhalt groß war. „Wir haben alles geteilt.“ Nach der Währungsreform habe sich das schlagartig geändert, jeder habe nur noch an sich selbst gedacht.