Sonderpädagogin in Rheurdt Sara Pitz setzt sich für Kinder mit Förderbedarf ein

Sie hat eine Dreiviertelstelle und arbeitet mit zwei sozialpädagogischen Fachkräften, einer Schulsozialarbeiterin und einer abgeordneten Sonderpädagogin zusammen. 2010 schloss sie ihr Studium als Sonderpädagogin in Bielefeld ab. Seit 2016 lebt sie mit ihrem Mann in Wachtendonk, seit 2017 arbeitet sie an der Martinusschule in Rheurdt. Im November 2024 legt die 40-Jährige eine kurze Pause ein, da sie in Elternzeit geht. „Ich hoffe, die sonderpädagogische Arbeit geht dann weiter“, sagt Frank Hoffmann, Vorsitzender des Beirats für Inklusion, der selbst Sonderpädagoge ist und bis zu seiner Pensionierung eine Förderschule in Krefeld leitete. „Es wird natürlich eine Vertretung geben“, ergänzt Pitz. „Es ist sogar möglich, dass ich diese noch vorher einarbeite.“