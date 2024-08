Sommertour in Neukirchen-Vluyn Welche Bauprojekte die SPD-Fraktion in der Stadt positiv bewertet

Im Frühjahr 2022 hat die Siedlungs- und Wohnungsbau Grafschaft Moers die früher als Obdachlosenwohnheime genutzten sechs Wohnhäuser an der Drüenstraße erworben. „Die Arbeiten sind im Fluss, um hier zusätzlichen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, so die SPD. Eine Besonderheit sei auch bei diesem Projekt, dass die Bestandsgebäude saniert werden. „So wird ressourcenschonend und nachhaltig attraktiver Wohnraum in guter Wohnlage geschaffen.“ Diese Maßnahme wird mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert. Die Grafschaft Moers treibt den Ausbau der insgesamt 24 Wohneinheiten mit sichtbarem Fortschritt voran. Anfang 2025 sollen nach derzeitigem Stand die ersten Mieter einziehen können.