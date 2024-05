Neue Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn geplant Alles über den Sommermarkt am Grafschafter Platz

Neben Vluyn bekommt jetzt auch der Ortsteil Neukirchen einen „Feierabendmarkt“. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gibt es den „Sommermarkt am Grafschafter Platz“ erstmals am Donnerstag, 6. Juni, von 16 bis 21 Uhr. Der Name sei bewusst gewählt worden, damit es nicht zu Verwechslungen mit dem Event in Vluyn komme. Das Konzept sei aber ähnlich: In gemütlicher Atmosphäre kann dort ausgelassen geklönt und geschlemmt werden, heißt es. Ein Party-DJ sorgt zwischen 17 und 21 Uhr für sommerliche Stimmung.