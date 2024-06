Neues Event am Grafschafter Platz So war der erste Sommermarkt in Neukirchen

Einige Gastronomen sind noch dabei, ihre Foodtrucks und Getränkestände aufzubauen, als sich der Grafschafter Platz nach und nach füllt – die Besucher sind am späten Nachmittag eher älter. Währenddessen schallt Musik von Torsten Medloff, besser bekannt als der „DJ aus Leidenschaft“, über den Platz. Den ersten Sommermarkt in Neukirchen – den ersten eigenen Feierabendmarkt im Dorf, der nur nicht so heißt, – wollen sich viele nicht entgehen lassen. Auf den Weg gebracht hat das damals die CDU, die sich Ende 2023 dafür eingesetzt hat, dass es mehr solcher Märkte in Neukirchen-Vluyn gibt. Sie kritisierte damals, dass „zwei Vluyner Feierabendmärkte ersatzlos zum Opfer“ gefallen waren.