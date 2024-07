Sommerlektüre aus Rheurdt Das sind die Empfehlungen der Bücherei Schaephuysen für die Ferien

Krimifans kommen bei den frisch eingetroffenen Bestsellern „Bretonische Sehnsucht“ mit Kommissar Dupin von Jean-Luc Bannalec und „Feuerprobe“, dem neusten Roman von Donna Leon, mit Sicherheit auf ihre Kosten. Im ersten Buch geht es um einen keltischen Musiker, der am Ufer angeschwemmt wurde. In seinem Haus entdeckt die Polizei einen Hinweis, der mit einem uralten dunklen Ritus in Verbindung gebracht wird. Bei Donna Leon sind zwei Kinderbanden aneinandergeraten, und das mitten in der Nacht. Während Commissario Griffoni mit weiblichem Gespür herauszubekommen versucht, wie ein Teenager in den Sog eines Flashmobs geraten konnte, nutzt Brunetti seine eigenen Connections, heißt es in der Beschreibung.