Angebot für die Sommerferien : AWO-Bahnhof bietet wieder Ferienspaß an

Auch in diesem Jahr bietet der AWO-Bahnhof wieder den Ferienspaß für Kinder an - unter Corona-Bedingungen. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Das Sommerferienprogramm beginnt in der zweiten Hälfte der Schulferien. Eltern können ihre Kinder am 3. Juli anmelden. Wegen der Corona-Pandemie gibt es einige Änderungen im Ablauf.

Rheurdt (got) Einige Neuigkeiten gibt es beim Ferienspaß, zu dem der AWO Bahnhof erneut in der zweiten Ferienhälfte einlädt. Nicht mehr 70 Kinder können vom 20. Juli bis 6. August teilnehmen, sondern nur noch 40. Montags bis donnerstags wird nun zeitversetzt in jeweils zwei Gruppen gestartet: 20 Kinder um 9.30 Uhr sowie 20 Kinder um 10 Uhr. Anmeldungen werden am 3. Juli von 15 bis 19 Uhr am AWO-Bahnhof an der Bahnstraße entegegen genommen.