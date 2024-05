Energiewende am Niederrhein Neuer Solarpark Hoschenhof an der A 40 ist nun offiziell in Betrieb

Neukirchen-Vluyn · Am 24. Mai feierte die Enni die offizielle Eröffnung des Solarparks an der Autobahn 40. Die Anlage soll ab sofort 1700 Haushalte mit Strom versorgen und zur Energiewende am Niederrhein beitragen. Welche Schwierigkeiten es bei der Planung gab welche nächsten Projekte die Enni plant.

26.05.2024 , 07:00 Uhr

Der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer, Stephan Scholz von Enni Solar, Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer, Neukirchen-Vluyns Bürgermeister Ralf Köpke und Markus Traud von Enni Solar. Foto: Norbert Prümen