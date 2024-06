Beliebter Ort für Kindergeburtstage in Neukirchen-Vluyn Fußballpark nahe der A 40 schließt überraschend

Für viele Soccerfans ist in Neukirchen-Vluyn eine Ära zu Ende gegangen: Der Fußballpark an der Pascalstraße 5a öffnete nach acht Jahren am 26. Mai zum letzten Mal seine Türen. Am 30. Juni läuft der Mietvertrag aus. Inhaber Rainer Gansel überbringt die traurige Nachricht an seine treuen Besucher über die Website des Fußballparks: „Mit schwerem Herzen muss ich euch mitteilen, dass der Fußballpark Neukirchen-Vluyn am kommenden Sonntag, 26. Mai, seinen letzten Tag geöffnet sein wird. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen, doch leider bin ich zu diesem Schritt gezwungen worden“, schreibt er dort.