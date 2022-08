Parade in Neukirchen-Vluyn : So war der erste CSD in Neukirchen-Vluyn

Bunt und friedlich – so erlebte Neukirchen-Vluyn seinen ersten CSD trotz der Anfeindungen, die es im Vorfeld gab. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Rund 300 Menschen nahmen am Samstag am ersten Christopher-Street-Day in Neukirchen-Vluyn teil und setzten sich für queere Gerechtigkeit, Akzeptanz, vielfältige Lebensweise und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung ein.

Von Katharina Molzberger

„Kommt bunt, kommt laut und habt Spaß“, so rief Christian Pelikan (Grüne) in einem YouTube-Video zum ersten CSD, Christopher-Street-Day, in Neukirchen Vluyn auf. Dieser Einladung sind am Samstag gut 300 Menschen gefolgt. Nach einer Parade vom Parkplatz am Klingerhuf über die Krefelder Straße und Niederrheinallee nach Vluyn, fand auf dem Vluyner Platz eine Feier der bunten Vielfalt statt. Den CSD kennt man normalerweise aus Großstädten wie Köln oder Berlin. Für die Veranstalter war es aber wichtig, ein Zeichen für die queere Gemeinschaft im ländlichen Raum zu setzen.

Christian Pelikan las einen Auszug aus einer E-Mail vor, die den geplanten CSD als „unverschämt“ und die Organisatoren und Gemeinschaft als „kriminellen Verein“ bezeichnete. Nur eine der vielen negativen Reaktionen auf die Ankündigung des CSD. Und nur ein Beispiel der Diskriminierung und Ablehnung, mit welcher sich die Mitglieder der LSBTIQ-Gemeinschaft täglich konfrontiert sehen. Bürgermeister Ralf Köpke sprach über den CSD in Neukirchen-Vluyn als ein „tolles Zeichen“. Es gehe um „Toleranz, Offenheit und Gleichheit“, welche „Grundsätze und Werte“ einer liberalen Gemeinschaft“ seien.

Info 1979 fand erster CSC in Deutschland statt CSD Am 28.Juni 1969 widersetzten sich zum ersten Mal Homosexuelle einer Razzia in der Schwulenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street in New York. Daraus entwickelte sich der heute bekannte Tag. In Deutschland fand der erste CSD 1979 statt.

Gleichzeitig sagte er auch, dass die Gesellschaft leider noch nicht so weit sei. Dies zeigten die bereits erwähnten E-Mails, aber auch die mangelnde Aufklärung, wie Malika Köpke von Fridays for Future in ihrer Ansprache bemängelt. Sie selbst sei Teil der LSBTIQ-Gemeinschaft und sprach die Probleme von Jugendlichen an. Ausgrenzung, Mobbing und Unverständnis sowie Angst davor, Hilfe zu suchen, schafften ein Gefühl der Einsamkeit. Die Suizid-Rate unter queeren Jugendlichen sei vier bis sieben mal höher als sonst in dieser Altersgruppe, so Malika Köpke. Der Wunsch nach Anerkennung und Akzeptanz der eigenen Identität dürfte niemandem fremd sein. Und doch werde Menschen, die nicht in die gewohnte gesellschaftliche Norm passten, dieser Wunsch nicht gewährt. Mit einer spontanen Aktion brachten drei Jugendliche dieses Thema auf der Bühne zur Sprache. Eine nicht-binäre Person habe für sich selbst einen neuen Namen für ihre Identität ausgesucht, mit dem die Person angesprochen werden möchte. Doch der werde von anderen nicht akzeptiert.

Moderatorin des Nachmittags auf dem Vluyner Platz war Dragqueen Fiona Fabulous. Auch sie betonte noch einmal, dass „deadnaming“ ein absolutes „No-Go“ sei. Im Anschluss an die Reden sorgte Noah Warwel für die musikalische Unterhaltung. Für Christian Pelikan haben sich seine Vorstellungen für den ersten CSD in Neukirchen-Vluyn „erfüllt“.