So steht es um das Trinkwasser in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Neukirchen-Vluyn fällt nicht trocken. Das geht aus dem jetzt erstmalig vorgelegten Wasserkonzept hervor. Die größte Gefahr sind alte Rohre.

Südlich von Neukirchen-Vluyn liegt die Wassergewinnungsanlage Niep Süsselheide und südlich von Moers liegen die Wassergewinnungsanlage Vinn I und II. Aus diesen drei Quellen stammt das Rohwasser aus Niederschlägen und Poldern, gefördert durch Brunnen, die 16-18 Meter tief (Vinn) und bis zu 30 Meter (Niep) tief in den Erdboden ragen. Was in Vinn aus den Tiefen gefördert wird, hat laut dem Konzept beinahe schon Trinkwasserqualität. Lediglich in zwei Brunnen müssen Eisen und Mangan herausgefiltert werden. Deutlich aufwendiger ist der Umgang mit dem Rohwasser in Niep Süsselheide. Es enthält grundsätzlich zu viel Eisen und Mangan; und ist darüber hinaus zu sauer. Darum wird es direkt dort durch Aktivkohlefilter gereinigt.