Sexualisierte Gewalt ist Thema in Rheurdt Wie Vereine und Organisationen präventiv gegen Missbrauch vorgehen

Die Vereine erhalten eine feste Handlungsanweisung in Papierform, in der zum Beispiel Informationen zu finden sind, an welche Stellen sie sich wenden können, wenn sie eine Beobachtung machen. „Das gibt Handlungssicherheit“, sagt Kleinen. „Die Teilnehmenden geben diese Information in ihren Vereinen weiter“, sagt sie. Kleinen plant bereits die nächsten Präventionsschulungen, die vor den Sommerferien und den Herbstferien stattfinden sollen, nachdem unter anderem Turnverein, Jugendwerk und der Awo-Ortsverein bei der ersten Schulung nicht zum Zuge kamen „Die Termine stehen aber noch nicht fest“, sagt sie.