Erste Einrichtung dieser Art in Rheurdt Bau des Seniorenheims soll 2025 starten

Das Ökodorf zählt zu den wenigen Gemeinden am Niederrhein, in denen es keine größere Senioreneinrichtung gibt, in der ältere Menschen gepflegt werden können. Das soll sich ab 2026 ändern. Denn der Caritasverband Geldern-Kevelaer will im Rheurdter Dorfkern eine Senioreneinrichtung eröffnen, die zwischen dem Hotel-Restaurant „Zur Post“ und dem einstigen Landhandel Baumanns liegen soll. „Baubeginn soll Ende 2024 oder Anfang 2025 sein“, hatte Karl Döring, Vorstand des Verbandes Geldern-Kevelaer, vergangenen November im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung gesagt.