Senioren posieren in Neukirchen-Vluyn für ein Fotoprojekt mit schweren Maschinen.

Neukirchen-Vluyn Mit der Horex über die Alpen, mit der alten BMW ans Meer – in einem Fotoprojekt der Altenheimat Vluyn leben die 50er und 60er Jahre auf.

„Es geht um den ersten mobilen Fahruntersatz, mit dem sich für viele auch Urlaubswünsche erfüllten“, erzählt Hegemann. Als sie im Gemeindebrief für die Aktion warb, erlebte sie eine ungeheure Resonanz. „Nicht nur unsere Bewohner waren Feuer und Flamme, sondern auch die Motorradfahrer, die spontan zusagten“, so Hegemann. Mit von der Partie Hans-Heinrich Behnke, für den das Mitmachen auch ein Austausch mit anderen Motorradfahrern bringt. „Das Ganze ist für einen guten Zweck und macht außerdem Spaß“, erklärte er. Mit dabei auch Georg Ellgering und Thomas Fleischer. „Nach wie vor bedeutet Motorradfahren ein Stück Freiheit und sorgt bei allen für interessante Gespräche.“ Nostalgische Gefühle brachten die Vespa-Freunde Sascha, Toni und Alfredo mit. Ihre Vespas stammen zum Teil aus den 1960er Jahren. Für die Fotoaktionen wurde eine Liste zusammengestellt, wer wann mitmachen kann und vor allem welche Requisiten benötigt werden. Im Fundus gab es Kleidung jener Jahre wie den Eierschalenhelm mit dazugehöriger Brille. „Aber die Beifahrerinnen trugen eher Kopftücher, um die Haare zu schützen, wie wir aus den Erzählungen erfahren haben“, sagt Zmrzlak. Den passenden Ort für die „Fotosession“ fand das Team auf Groß Opholt, dem Hof der Familie Florenz. Ideal erwies sich die Werkstatt und der Garten. Das Wetter spielte mit. Im Hof warteten die „Modells“ auf ihre Einsätze. „Schon die Vorfreude ist groß“, erklärte Sandra Brauner. So schlüpfte manches Modell in ein Tupfenkleid und machte als „Motorbiene“ eine gute Figur. „Da werden viele Erinnerungen wach, wie nach dem Krieg mit Roller und Zelt erste Reisen organisiert wurden“, sagt Fotografin Zmrzlac. Auch für Ute Fuhrmann, Grüne Dame in der Altenheimat, zählt die Erinnerung an eine heiße Zeit, die ihre „Memoryjacke“ mit Aufnähern und Stickern zeigt. „Ich bin damals Rallye gefahren. Als Frau war ich in einer motorisierten Männerwelt eine Ausnahme.“ Die Aufnahmen, von denen zwölf für den Jahreskalender bestimmt sind, werden in einer Ausstellung zu sehen sein.