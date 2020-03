Rheurdt : „Ich mache Platz für Jüngere“

RHEURDT Seit 1975 ist der Rheurdter als Kommunalpolitiker aktiv. Bei der Wahl im Herbst will er nicht mehr antreten.

Hans-Hugo Papen zählt zu den Politikern am Niederrhein mit den meisten Dienstjahren. 1975 zog der Diplom-Agraringenieur mit 32 Jahren zum ersten Mal in den Rheurdter Gemeinderat ein, 1984 in den Klever Kreistag und 1989 in den Bezirksplanungsrat, der seit 1999 Regionalrat heißt. Bei der Kommunalwahl am 13. September tritt der Christdemokrat nicht mehr an. Er will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.