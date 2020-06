Hallenbad Rheurdt : Schwimmen mit Mindestabstand

Rheurdt Seit über einer Woche hat auch das Hallenbad in Rheurdt wieder geöffnet. Unter strengen Hygienemaßnahmen darf seit dem 6. Juni wieder geschwommen werden. Die Schwimmfreunde Rheurdt hatten die Pause sinnvoll genutzt.

Thomas Goetzens, erster Vorsitzender der Schwimmfreunde Rheurdt e.V., freut sich, dass endlich wieder Leben in die Räumlichkeiten eingezogen ist. Gerne hätte er das Bad schon zu einem früheren Zeitpunkt geöffnet. „Theoretisch hätten wir bereits Ende Mai öffnen dürfen und wir hätten dies auch gerne realisiert. Allerdings haben wir die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes erst am Abend des 27. Mai erhalten. So schnell ließ sich das nicht umsetzen.“ Mit dem gesamten Vorstand habe man sich beraten und über die Pfingstfeiertage ein Konzept erstellt. „Das Hygienekonzept wurde nach den aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen entwickelt und nach einer Begehung durch das Gesundheitsamt abgenommen, so dass wir seit dem 6. Juni wieder geöffnet haben.“ Im Fokus stehe zunächst der reine Schwimmbetrieb. „Um die Abstandsregeln im Wasser einhalten zu können, haben wir die üblichen vier Bahnen auf drei breite Bahnen reduziert. Hier kann mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten geschwommen werden“, erläutert Andreas Heitkamp, zuständig für die Pressearbeit bei den Schwimmfreunden. Maximal acht Personen dürfen auf einer Bahn schwimmen. Auch hier muss der Mindestabstand eingehalten werden. Die Kinder- und Wassergymnastikkurse finden zunächst noch nicht statt und auch der beliebte Spielenachmittag wird wegen Corona nicht statt finden. Im Lehrschwimmbecken dürfen sich zeitgleich maximal zwei Personen aufhalten. Kinder dürfen das Lehrschwimmbecken nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und unter Einhaltung der Abstandsregeln nutzen. Spielmaterialien sind nicht erlaubt, selbst mitgebrachte Schwimmhilfen dürfen jedoch genutzt werden.