Thema im Ausschuss in Neukirchen-Vluyn Wie eine Schulstraße die Sicherheit von Schülern verbessern soll

Neukirchen-Vluyn · Immer häufiger kommt es zu Unfällen mit Elterntaxis vor Schulen. Nun wird am 19. Juni im Haupt- und Finanzausschuss über eine Schulstraße an der Pestalozzischule diskutiert. Was dafür und was dagegen spricht und was die Politik dazu sagt.

19.06.2024 , 18:00 Uhr

Um diese Grundschule geht es: Die Pestalozzischule an der Straße Waldmannsweg 30. Foto: Lena Steffens

Von Maria Litges

Am 19. Juni berät der Haupt- und Finanzausschuss in Neukirchen-Vluyn über die Einrichtung einer Schulstraße im Bereich rund um die Pestalozzischule. Davon betroffen wären die Straßen Waldmannsweg, Im schönen Winkel und An der Ley. Damit die Kinder vor und nach dem Unterricht sicher zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs sein können, werden Lösungen für die kritischen Verkehrssituationen in den Stoßzeiten gesucht. Eine Schulstraße ist eine Möglichkeit, den motorisierten Verkehr zeitweise aus dem Schulumfeld zu entfernen, heißt es in der Beschlussvorlage zum Ausschuss. Dabei wird die Straße, die direkt an der Schule vorbeiführt, zu den Bring- und Holzeiten zeitweise für den Verkehr gesperrt. Sie verbessert die Sicherheit der Schüler auf ihrem Schulweg und verhindert negative Begleiterscheinungen wie Wendemanöver oder Staus an Schulen. Klaus Lewitzki, Vorsitzender der SPD-Fraktion, sieht das ähnlich: „Der Beschluss könnte vieles verbessern, was aktuell vor Grundschulen schief geht.“ Info Stadt sucht Verkehrshelfer am Vluyner Nordring Vergütung Das Schulverwaltungsamt der Stadt sucht Verkehrshelfer, die in Neukirchen-Vluyn dafür sorgen, dass Grundschüler gefahrlos zu ihrer Schule gelangen und auch der Rückweg gesichert ist. Der Dienst erfolgt von Montag bis Freitag im wöchentlichen Wechsel. Die Beschäftigung ist geringfügig und wird angemessen vergütet. Verantwortung Gesucht wird Hilfe für den Übergang am Vluyner Nordring/Springenweg im Ortsteil Vluyn. Verkehrshelfer sollten mindestens 16 Jahre alt sein, wobei dem Alter nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Wichtig ist, dass sich Interessierte ihrer Verantwortung bewusst sind und bereit sind, nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei Regen, Wind und Schnee pünktlich dieser Aufgabe nachzukommen. Anders sieht das die CDU-Fraktion. „Wir sind gegen eine Straßensperrung und suchen eher nach Alternativen“, sagt Markus Nacke, stellvertretender Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses und Vorsitzender der CDU-Fraktion. Durch eine Straßensperrung verschwinden die Elterntaxis nicht, sondern verlagern sich in Wohn- oder Hauptstraßen. Dadurch gefährden sie auch Schüler und die Situation kann schnell unübersichtlich werden“, meint er. Grundsätzlich könne man eine Straßensperrung immer anordnen, allerdings nur bei zeitlich begrenzten Ereignissen, wie einem Straßenfest, heißt es in der Beschlussvorlage. Das trifft bei einer Schulstraße nicht zu, da sie dauerhaft besteht. Deshalb muss hierbei auf das aktuelle Straßenrecht und die sogenannte Teileinziehung der Widmung zurückgegriffen werden. Durch eine Teileinziehung wird die Widmung einer Straße nachträglich auf bestimmte Nutzungsarten, Benutzungszwecke oder Benutzerkreise beschränkt. Heißt: Jede öffentliche Straße in Deutschland hat eine sogenannte Widmung. Damit wird rechtlich festgelegt, welchem Zweck eine Straße dient und wer sie befahren darf, heißt es auf der Website von Martin Metz, Mitglied des Landtags, der erklärt, wie eine Schulstraße eingerichtet werden kann. Dort steht weiter: „Normalerweise sind öffentliche Straßen für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr ‚gewidmet‘, was heißt: Jeder mit einem Auto darf darauf fahren. Bekannte Ausnahmen sind Fußgängerzonen. (...) Diese Straße ist nicht für Autos. Das Gleiche passiert juristisch mit einer Schulstraße. Soll sie dauerhaft eingerichtet werden, muss man die Widmung ändern und festlegen: Die Straße dient dem Kraftfahrzeugverkehr, außer zu bestimmten Zeiten, da ist sie nur für Bewohner und nicht-motorisierten Verkehr.“ Um eine Straße als Schulstraße zu kennzeichnen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Straße durch Verkehrszeichen oder durch Sperrelemente gesperrt. Eine Herausforderung ist dabei der hohe personelle Aufwand zur Kontrolle der Einhaltung der Sperrung zu bestimmten Zeiten. Sperrelemente als Alternative sind dafür mit deutlich höheren Kosten verbunden, da der Einbau von der Straßenbaubehörde geplant, beschaffen und eingesetzt werden muss. Zudem stellt sich bei beiden Optionen die Frage, wie Sonderfälle gelöst werden sollen: Anwohnende, Lieferanten und Rettungs- oder Entsorgungsfahrzeuge müssen von den Sperrungen ausgenommen werden. Damit muss noch mehr Zeit und Personal investiert werden. Die Verwaltung hat jetzt einen Auftrag an den Straßenbaulastträger und die Straßenverkehrsbehörde erteilt. Diese prüfen jetzt bei allen Schulstandorten in Neukirchen-Vluyn, ob eine Schulstraße dort möglich und sinnvoll ist. Das soll mit einer Verkehrsschau nach den Sommerferien durch die Polizei, die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde und die Schulleitung geschehen. Bis dahin sollen auch alternative Lösungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden, wie ein Hol- und Bringbereich, den es an der Hundertwasser-Schule gibt. Dieser werde von Eltern gut angenommen, heißt es. Die Pestalozzischule hat bereits ebenfalls Maßnahmen ergriffen und einen Elternparkplatz bei Edeka Raber einrichten lassen. Dieser wird allerdings bei schlechtem Wetter nicht ausreichend genutzt. Auch an der Tersteegen-Schule und der Antoniusschule kommt es regelmäßig zu Parkdruck. In dem an die Antoniusschule angrenzenden Wohnquartier „Jahnplatz“ soll jetzt eine Hol- und Bringzone eine Entlastung herbeiführen. Bei der Erstellung dieser kam es zu Sperrungen, die einer Schulstraße ähnelten. Während dieser Zeit veränderte sich aber nichts an dem Verhalten der Eltern und es kam zu vielen Problemen, etwa durch Wendemanöver.

