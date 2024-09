Schule in Neukirchen-Vluyn Wie der Förderverein das Julius-Stursberg-Gymnasium verschönert

Wer eine Schule leitet, muss täglich viele Entscheidungen treffen. Oft spielt dabei Geld eine wichtige Rolle: Reicht der Schuletat für neue Stühle in den Klassenzimmern oder können für jeden Schüler Tablets angeschafft werden? „Oft ist für Schönes kein Geld da“, sagt Hedda Engbers, Schulleiterin am Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG) in Neukirchen-Vluyn. Dann springt der Förderverein ein, der sich etwa durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoren aus der Wirtschaft finanziert. Eine Übersicht über einige der zuletzt realisierten Anschaffungen und Aktionen an der Schule.