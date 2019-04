Schule in Neukirchen-Vluyn : Regionalverband Ruhr fördert das Schüler-Projekt „Mit dem Strom“

Neukirchen-Vluyn Das Julius-Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn bekommt schon bald eine Pausenbank, an der Handys mit Solarstrom geladen werden können.

POP steht für „Protect our Planet“. Die POP-Gruppe möchte allen Schülern und Lehrern am Julius-Stursberg-Gymnasium vermitteln, wie wichtig der Schutz von Natur und Umwelt ist. So wurden der Strom- und Wasserverbrauch pro Schüler ermittelt. Beim Kohlendioxid griffen die Schüler auf erprobte Rechenmodelle und Tabellen zurück. Die POP-Gruppe verteilte an alle 860 Schüler Fragebögen, in denen es etwa darum geht, wie man zur Schule kommt – mit Auto, Bus, oder Fahrrad – und wie weit der Schulweg ist. Ein Erfolg wäre es zum Beispiel, wenn weniger Wasser verschwendet würde. Dafür setzen sich die Schüler ein.