Sport in Neukirchen-Vluyn Schützenverein Neukirchen 06 hat einen neuen Vorstand

Danach stellte Wolfgang Nitschke, stellvertretender Sportwart, den Sportbericht über die Jahre 2023/2024 vor. Die größte Überraschung in dieser Zeit war Julian Kempken, der in drei Disziplinen bei der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen in München teilnahm und dabei überaus erfolgreich war. Auch bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften im Sportschießen, an denen Schüler, Jugendliche, die Schützenklasse, die Damenklasse, die Altersklasse sowie die Seniorenklasse teilnahmen, erzielte der Schützenverein Neukirchen 06 beachtliche Erfolge.