Schulwege in Neukirchen-Vluyn Aus für den Schülerspezialverkehr

Wenn am Mittwoch der Stadtrat in diesem Jahr zum letzten Mal zusammen kommt, steht unter anderem der Erlass der Haushaltssatzung 2023 auf der Tagesordnung. Als eine von vielen Haushaltssicherungsmaßnahmen soll der seit den 1980er Jahren bestehende Schülerspezialverkehr endgültig abgeschafft werden. Die Verwaltungsspitze kämpfe darum, dem Rat einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen und verlange der Politik dabei eine hohe Haushaltsdisziplin ab, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion. So hätten auch die Sozialdemokraten letztlich alle Anträge zur Entlastung von Familien nach intensiven, internen Diskussionen schweren Herzens zurückgezogen. Die Einstellung des Schülerspezialverkehrs will die SPD aber nicht so stehen lassen. Diese würde den Haushalt zwar etwas entlasten, aber die Eltern in den Außenbereichen Rayen, Vluynbusch, Luit oder auch der Dong vor große Probleme stellen.