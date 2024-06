Gastfamilien in Moers, Krefeld und Neukirchen-Vluyn gesucht Ulle Schauws wirbt für deutsch-amerikanischen Schüleraustausch

Gastfamilien können fast alle werden – ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogen-Familien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob in der Großstadt oder im Dorf. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, sich auf ein „Familienmitglied auf Zeit“ einzulassen. Die 50 US-amerikanischen Schülerinnen und Schüler reisen am 7. September an und bleiben für 10 Monate in Deutschland.