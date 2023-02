Schüler am JSG in Neukirchen-Vluyn machen Varieté Ein Gymnasium geht auf theatrale Reise durch bewegte Zeiten

Info

900 Tickets Zweimal 450 Eintrittskarten stehen für die Veranstaltung am 16. und 17. März um 19 Uhr insgesamt zur Verfügung. Diese sind im Vorverkauf am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Februar, bei Lotto Bergmann in Vluyn, in der Neukirchener Buchhandlung sowie in der Schulstraße vom JSG erhältlich.

Abendkasse Eventuelle Restkarten werden dann an der Abendkasse der Aula verkauft, die jeweils ab 18.30 Uhr geöffnet hat. Die Karten kosten für Kinder fünf Euro und für Erwachsene acht Euro.