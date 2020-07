„Schnappes aus Schappes“ : Geistige Getränke aus dem Golddorf Schaephuysen

(sabi) Heiko Nowotny und Julia Gaida betreiben in Schaephuysen einen Schnapshandel. „Schnappes aus Schappes“ bietet Direktverkauf, Lieferservice wie auch Verkostungen nach Terminabsprache an.

Für das „Schlückchen in Ehren“ bietet Heiko Nowotny das entsprechende Stöffchen. Im Kirchwinkel in Schaephuysen vertreibt er mit seiner Partnerin Julia Gaida ein hochprozentiges Angebot von vier Produzenten inklusive Geschenkartikel. Nowotny setzt auf klare Schnäpse, die mit ihrem Obstgeschmack überzeugen, Edelbrände, Kräuterspezialitäten und Liköre. Nach Wodka und Gin gehe aktuell der Trend hin zu edlen Schnäpsen. „Im Freundeskreis wurden wir auf unser privates Sortiment oft angesprochen und hatten immer Tipps parat. Das machte die Runde“, sagt der 39-Jährige. Zu Jahresbeginn fiel die Entscheidung, die Leidenschaft mit einem Online-Handel an andere Genussmenschen weiterzugeben. Der Name „Schnappes aus Schappes“ war gefunden. „Er reimt sich besser als Schnappes aus Schopes“, so Nowotny, der beruflich in der Medizintechnik von zu Hause aus arbeitet und für Kunden persönlich erreichbar ist, berät und Verkostungen anbietet.