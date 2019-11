Autogrammstunde mit Henning Baum : Henning Baum sorgt für Fan-Auflauf

Kamp-Lintfort Um seinen Film „Der letzte Bulle“ zu bewerben, machte der Schauspieler Station in Kamp-Lintfort.

Am 7. November feierte der Film in der Essener Lichtburg Premiere, seither ist Henning Baum, alias Mick Brisgau auf Autogramm-Tournee durch die bundesdeutschen Kinos. Dabei kam er am Freitag auch nach Kamp-Lintfort in die „Hall of Fame“, um dort den Besuchern des Films für Fotos und Autogramme zur Verfügung zu stehen.