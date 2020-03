Emeritierter Bischof von Augsburg : Schaephuysener trauern um Bischof Viktor Josef Dammertz

Rheurdt Der in Saelhuysen geborene langjährige Bischof von Augsburg ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Dammertz, am 8. Juni 1929 in Saelhuysen geboren, wurde 1954 Mönch der Erzabtei St. Ottilien, 1957 empfing er dort die Priesterweihe. In den Jahren 1962 bis 1965 erlebte er das Zweite Vatikanische Konzil in Rom als Sekretär und Chauffeur von Erzabt Suso Brechter OSB. 1975 wurde Dammertz Erzabt von St. Ottilien, zwei Jahre später Abtprimas der weltweiten Benediktinischen Konföderation. Von 1992 bis zu seiner Emeritierung 2004 leitete er das Bistum Augsburg. Danach lebte er einige Jahre als Hausgeistlicher bei den Schwestern von St. Alban in Dießen am Ammersee, bevor er 2018 in sein Heimatkloster St. Ottilien zurückkehrte.