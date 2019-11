Rheurdt : Schaephuysener Trafoturm ist jetzt bunt bemalt

Rheurdt Die Arbeiten an dem Artenschutzturm sollen Ende November beendet sein.

Der Turm gehört dem Verein Schaephuysen Heimspiel und ist Teil eines bundesweiten Projektnetzes von Artenschutztürmen. „Mit der Gestaltung geht der Traum aller Schaephuysener in Erfüllung“, sagt Axel Schmieding vom Verein Heimspiel. Neugierig habe schon die Einrüstung gemacht und die anschließenden Putz- und Malerarbeiten über den Fachbetrieb von Wolfgang Kasper. Jetzt stehen die Zeichen auf Start. „Für uns war es wichtig, dass wir bei den Motiven einen Wiedererkennungswert für Schaephuysen haben“, sagt Miriam Kerberg, die die Grafiken als Vorlage für Marc Roberz erarbeitete. Es ist sein erster Trafoturm, den er gestaltet. Da das Projekt vom Verband Artenschutz in Franken zusammen mit der Deutschen Postcodelotterie gesponsert wird, gab es Vorgaben, „die jedoch in ihrer Gestaltung nicht zu Schaephuysen passten“, so Kerberg weiter.