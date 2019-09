Herbstkirmes in Rheurdt Schaephuysen : Schützen raten: „Hängt die Flip-Flops an den Nagel“

Werden am Samstag in Schaephuysen auf den Thron gehoben: (vlnr.) Minister Fabian Trosky & Lena Wittkämper, König Thomas Trosky & Natascha Dietrich und Minister Viktor Monderkamp & Lea Gallach. Foto: Bürgerschützen Schaephuysen

Schaephuysner Schützen starten heute ihr Herbstfest mit einer „Der Sommer ist zuende“-Party. Am Samstag ist Krönungsball.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Traditionell am dritten Wochenende im September feiert Schaephuysen Schützenfest und Kirmes auf dem Marktplatz. Neben den Attraktionen des Kirmesmarktes lockt der Bürgerschützenverein mit einem attraktiven und abwechslungsreichen Festprogramm rund ums Festzelt. Im zweiten Jahr, in dem der Schützenverein die Kirmes in Eigenregie durchführt, setzt der BSV eine Reihe neuer Akzente.

Los geht´s am Freitagabend mit der End-Summer-Party der Jungschützen. Unter dem Motto „Bye, Bye Summer – hängt die Flip-Flops an den Nagel“ verwandeln die Jungschützen das Festzelt in eine spätsommerliche Beachbar. Es werden leckere Cocktails ausgeschenkt. Die Dekoration und das Ambiente lehnen sich eng an die Traumbilder südlicher Strände an – und viele kleine Überraschungen lassen die Erinnerung an vergangene Urlaubs- und Partyträume wach werden. So verspricht es wenigstens die Ankündigung.

Begleitet wird das Ganze von der Welcome Coverband, die mit dem gesamten Spektrum ihres Repertoires sowohl Jung wie Alt in ihren Bann ziehen wird. Die Eintrittkarten waren bei den Vorverkaufsstellen in Schaephuysen bis gestern Abend stark nachgefragt. Nach Auskunft der Bürgerschützen gibt es noch Karten für die Abendkasse.

Am Samstag geht´s dann weiter mit dem traditionellen Königsgalaball, dem der neue König Thomas Trosky schon seit seinem gelungenen Schuss bei Vogelschießen Ende Mai entgegen fiebert. Zusammen mit seiner Königin Natascha Dietrich und den Ministerpaaren Fabian Trosky und Lena Wittkämper sowie Viktor Monderkamp und Lea Gallach wird er dem Samstagabend majestätischen Glanz verleihen. Wir gehen davon aus, dass die drei jungen Paare fleißig für den Königstanz geübt haben – nun liegt es an allen Schützen, Schaephuysener Bürgern und Gästen, die Vorfreude des Thrones aufzunehmen und sich dem Treiben am Samstagabend anzuschließen. Ebenso übergibt die Nachbarschaft am Paschweg die Stele des BSV, mit der der Schützenverein nachbarschaftliches Engagement im Dorf fördert, an die Nachbarschaft Hauptstraße, die in diesem Jahr den Sefierahmen an der Kirche realisiert hat. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Highlive Partyband.

Am Sonntag ziehen die Schützen dann nach dem Antreten vorm Vereinslokal zunächst zu den Ministerhäusern und zum neuen König, bevor dann um 17 Uhr die Parade an der Kirche startet. Abschluss am Sonntag beim Dämmerschoppen im Festzelt.

(dne)