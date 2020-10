Wirtschaft in Rheurdt : Jumping Queens: Schaephuysener Fitnessstudio auf Expansionskurs

Elke Specht (vorne) bringt die „Jumping Queens“ auf ihren Trampolinen auf Touren. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheurdt Seit 2017 bietet Elke Specht Fitness für Frauen in in der ehemaligen Grundschule Schaephuysen an. Im nächsten Jahr will sie mit Reha-Kursen für Knie, Schultern und Rücken in einer neuen Praxis für Physiotherapie ihr Angebot erweitern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Rauhut

Mit viel Power, Herz, Spaß und toller Musik bringt Elke Specht ihre Teilnehmerinnen in Bewegung. Sie ist die Königin der „Jumping Queens“, die auf ihren kleinen Trampolinen eine mitreißende Show abliefern. Mit der Hüpf-Choreographie erregte die Truppe nicht nur bei diversen Stadtfesten, sondern 2017 auch in der Fernsehshow „Das Supertalent“ Aufmerksamkeit. „Das war schon ein irres Erlebnis, aber auch stressig“, sagt die 54-jährige Trainerin. Der „Stern“ als Anerkennung sowie zahlreiche Fotos mit der Jury rund um Dieter Bohlen zieren nun den Trainingsraum in der ehemaligen Schaephuysener Grundschule.

Doch die Shows sind nur ein Nebenschauplatz. „Jumping Queens“, das ist ein umfassendes Fitnessangebot speziell für Frauen. Seit dreieinhalb Jahren finden die Kurse in dem Raum statt, der früher mal ein Klassenzimmer war. Es gibt die „Jumping Fitness“ mit vier verschiedenen Kursprofilen, Step-Aerobic-Kurse und das Programm „4 Streatz“, ein Tanz-Fitness-Training, bei dem jede mitmachen kann. „Auch wenn jemand kein so gutes Rhythmus-Gefühl hat oder Schwierigkeiten, sich Schrittabfolgen zu merken – bei ,4Streatz’ wird jede einfach mit viel Spaß mitgerissen“, erklärt Specht das Konzept.

„Ich kann gut motivieren und biete immer wieder etwas Neues an“, erklärt Specht ihren Erfolg. Und tatsächlich, die Teilnehmerinnen danken es ihr mit großer Treue. Jeden Abend, auch samstags, finden Kurse statt, an denen rund 200 Frauen im Alter zwischen 19 und 65 Jahren teilnehmen. Die Atmosphäre ist familiär und herzlich. Unter Corona-Bedingungen sind im Moment höchstens 16 Personen im Raum erlaubt, zudem gelten besondere Hygiene-Vorschriften.

Über mangelnden Zulauf kann sich Elke Specht nicht beklagen, im Gegenteil. Sie möchte das Angebot erweitern und ausbauen. Im nächsten Jahr soll im gleichen Gebäude eine Physiotherapie-Praxis eröffnet werden, an der sich Elke Specht beteiligen wird. Die gelernte Physiotherapeutin plant, dann ein Geräte-Training sowie Reha-Kurse für Knie, Schultern und Rücken anzubieten.

Um die Fitness-Kurse weiter auszubauen, möchte sie eine Trainerin oder einen Trainer anstellen. Auf ihrer Facebook-Seite hat sie einen Aufruf gestartet. Doch es ist offenbar gar nicht so einfach, diese Person zu finden. Ein Grund dafür könnte sein, dass kaum jemand an die Power-Frau mit ihren zahlreichen Qualifikationen herankommt. „Natürlich sollte die Person Group-Fitness-Trainer sein und noch ein oder zwei weitere Qualifikationen vorweisen“, wünscht sich Specht. Doch genauso wichtig sei, dass die persönliche Chemie stimmt und dass die Person gut auf die Teilnehmerinnen eingehen kann.