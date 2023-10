Kinder können von der Natur lernen Rollende Waldschule kommt nach Schaephuysen

Zur besseren Planung sollen sich alle Besucherinnen und Besucher im Vorfeld der Veranstaltung anmelden, schreibt der VfGuH in einer Meldung. Die Anmeldung soll bis zum 13. Oktober entweder per Mail an vfguh-schaephuysen@web.de oder per Telefon unter 02845 3098570 erfolgen. Aber auch für Kurzentschlossene besteht am Samstag noch die Möglichkeit der Teilnahme.