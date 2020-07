Natur in Rheurdt : „Leuchtturmpfad der Artenvielfalt“

Viele ehrenamtliche Helfer haben am Samstag den Wandelweg am Artenschutzturm auf Vordermann gebracht. Foto: Norbert Prümen

Schaephuysen Der Pfad entsteht seit zwei Jahren in einer bemerkenswerten Gemeinschaft aus engagierten Vereinen und Bürgern. Er ist zurzeit 1,5 Kilometer lang.

2019 wurde es zum schönsten Dorf Deutschlands gekürt, jetzt ist Schaephuysen auch noch auf dem Weg, sich in Sachen Natur einen Namen zu machen. Seit zwei Jahren entsteht dort in einer bemerkenswerten Gemeinschaft aus engagierten Vereinen und Bürgern ein so genannter „Leuchtturmpfad der Artenvielfalt“. Der ist zwar im Moment erst knapp 1,5 Kilometer lang, soll aber in Zukunft noch mindestens auf die dreifache Länge anwachsen. Einer der ersten im Gleisbett des ehemaligen Personenzugs „Schluff“ am östlichen Dorfeingang angelegter, knapp 150 Meter langer Teil des Pfades war am Samstag Treffpunkt von zwölf Mitgliedern des „Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege“.