Neues Angebot in Rheurdt-Schaephuysen Gesunde Kräuter für den Hund am Wegesrand

Aus einem Schraubglas verteilt Elke Krüger einfache Kräuter, die an jedem Wegesrand zu finden sind. Gundermann, Brennnessel, Labkraut, Gänseblümchen, Vogelmiere, Beinwell oder Scharbockskraut sollen in freier Natur bestimmt werden. Eine App hilft dabei. Einige der Wildkräuter sind in anderem Zusammenhang bekannt. So die Brennnessel, die für ihre stoffwechselfördernde und entwässernde Eigenschaft als Tee getrunken wird. „Beinwell kennen wir als Bestandteil der Kyta-Salbe. Beinwell wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd und fördert die Wundheilung“, so Bettina Küster. Dass Tiere sich instinktiv behandeln, ist bekannt. Katzen lieben Katzenminze. Affen kennen über 30 Baumarten, mit deren Blätter sie Darmbeschwerden behandeln.