Einblick in den Alltag einer Werkfeuerwehr Jugendfeuerwehr Schaephuysen besucht den Chempark

So unterhält Currenta als Betreiber des Chemparks an den Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen eine gemeinsame Werkfeuerwehr. Am Standort Krefeld sind es allein mehr als 100 Feuerwehrangehörige, eingeteilt in Schichten mit 18 Kräften zuzüglich Rettungsdienst und Führungspersonal. Einblicke in den Wachalltag der rund um die Uhr besetzten Werkfeuerwehr bleiben der Öffentlichkeit meist verborgen. Bei den wenigen, die eine exklusive Führung bekommen, schlagen feuerwehrbegeisterte Herzen allerdings höher.