Weihnachtskonzert in Schaephuysen : Festlich auf die Weihnachtszeit eingestimmt

Der MGV Cäcilia gab erstmals ein Adventskonzert mit den Mol-Maaszengers aus Belfort bei Venlo.

Kennengelernt haben sich die beiden Männergesangsvereine bei einem Sängertreffen. Musikalisch waren die „De Mol-Maaszengers“ aus Belfort und der Männergesangsverein Cäcilia Schaephuysen schnell auf einer Wellenlänge. So lud der MGV die Sänger aus dem Dorf, das sieben Kilometer südlich von Venlo liegt, in das Dorf ein, das 35 Kilometer nordöstlich davon liegt. Am Samstag gaben sie ein gemeinsames Adventskonzert. Henk Devers, der als erster Tenor der Mol-Maaszengers die Lieder ansagt, freute sich stellvertretend für alle Sänger über diese Einladung. „Die Kirche hat eine sehr schöne Akustik“, sagte er mit Blick auf das Gotteshaus. „Das haben wir schon bei den Proben gemerkt.“

Der MGV Cäcilia gab mit gut 30 Sängern kraftvoll das russische Tebje Pojem von Dimitri Bortnianski oder das Trommellied von Wolfgang Lüderitz zum Besten. Nach jedem Lied erhielt der MGV, der von Lothar Hackstein geleitet wird, als Dank langen Applaus von 200 Besuchern. Dann präsentierten die Mol-Maaszengers, die von Pieter Janssen geleitet werden, mit knapp 30 Sängern genauso kraftvoll Lieder, wie „Away In A Manger“ von Giovanni di Savio oder das „Kumbayah, My Lord“. In einer zweiten Runde sang der Chor vom Niederrhein unter anderem Winterwunderland von Otto Grell und der Chor aus dem Maas-Gebiet „La Pastorelle“ von Franz Schubert. Im Finale schmetterten sie gemeinsam, „Transeamus“ von Josef Schnabel und Max Welcker. Wie der Applaus bewies, hatten die Chöre die Besucher auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Der MGV Cäcilia plant schon für das Jahr 2020. Zweimal singt er bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort, das erste Mal am 16. Mai um 15 Uhr, das zweite Mal am 23. August. Voraussichtlich am 10. November gestaltet er um 11 Uhr die Hubertusmesse in der Hubertuskirche.