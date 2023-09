Schützenfest und Vereinsjubiläum in Rheurdt Schaephuysen feiert doppelt

Ein strammes Programm hatten die sechs Gardeformationen am Sonntag zu bewältigen. Los ging es zur Mittagszeit mit dem Abmarsch zur Messe im Festzelt. Anderthalbstunden später waren die Marschierenden dann am Königshaus Gehrmann. Nach einem Fahnenschwenken machte sich der Zug – nun zusammen mit dem sechsköpfigen Hofstaat – auf zum Trafoturm auf der Vluyner Straße, um sich dort für den Weg zur Parade zu sammeln. Diese erfolgte vorbei an der Gaststätte zur Linde erneut zum Kirmesplatz an der Tönisberger Straße.