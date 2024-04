Grünes Wochenende in Schaephuysen Bücherei und VfGuH laden zur dritten Pflanzentauschbörse ein

Gartenfreunde und Naturliebhaber sollten sich den 27. April im Kalender markieren. Denn an diesem Samstag findet von 13 bis 15 Uhr bereits zum dritten Mal die Pflanzentauschbörse in Schaephuysen, genauer gesagt vor dem Pfarrheim St. Hubertus, Pastoratstraße, statt. Einige Tage zuvor, am 21. April, lädt der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen (VfGuH) zum Tag des Baumes ein.