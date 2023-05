Geschichte in Rheurdt Historische Route ist eröffnet

Am Heimatmuseum startet die 9,6 Kilometer lange Route mit der Geschichte der in Sichtweite gelegenen alten Grundschule und führt dann weiter durch den Ortskern, wo es fast zu jedem Gebäude eine Geschichte gibt. Vorbei an der alten Molkerei hin zum Bahnhof und weiter über das Gleis der Artenvielfalt zu den Hacksteinskuhlen. Schloß Bloemersheim gehört auch zur Schaephuysener Geschichte, wenn auch nur zur Hälfte. Weiter am Maurischen Pavillon und Schloss Leyenburg vorbei geht es über die alte Poststraße durch den Linder Bruch. Durch die Hohlwege zur Schaephuysener Mühle und wieder zurück in den Ort zur letzten Station an der Tönisbergstraße.