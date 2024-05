Beim 287. Schuss fiel die Entscheidung Christoph Knothe ist neuer Schützenkönig in Schaephuysen

Die Kirmes in Schaephuysen beginnt am Freitag, 13. September, mit einer Partynacht. Am Samstag, 14. September, geht diese mit einem Umzug der Bürgerschützen mit ihrem neuen Hofstaat durch Schaephuysen weiter, dem sich abends der Königsgalaball anschließt. Am Sonntag, 15. September, feiert der Marinespielemannszug seinen Geburtstag.