Festivität in Schaephuysen Bergfest steigt Samstag am Grillplatz

Die Vorbereitungen für das Bergfest auf dem Grillplatz in Schaephuysen am Sonntag, 14. Mai, 11 bis 18 Uhr, laufen auf Hochtouren. Das Bergfest, das bis Mitte der 1990er Jahre jährlich vom Verein auf dem Grillplatz unterhalb der Mühle ausgerichtet wurde, erlebte 2022 seine Neuauflage. Auch in diesem Jahr, richtet der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege das traditionelle Fest wieder aus.