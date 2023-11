Sportausschuss in Rheurdt Turnhalle in Schaephuysen wird erst 2025 saniert

Der Umkleidetrakt der Schaephuysener Turnhalle wird nicht 2024 saniert, wie zunächst geplant, sondern erst 2025. Das ist das Ergebnis einer Besichtigung, zu der sich am ersten Montag im November Vertreter der Sportvereine und des Gemeindesportverbandes, der Gemeindeverwaltung und des Ingenieurbüros Pohlkamp und Osthues trafen. Bürgermeister Dirk Ketelaers und Jürgen Wienes, Vorsitzender des Gemeindesportverbandes, berichteten von dieser Besichtigung am Donnerstagabend, als der Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport im Foyer der Martinusschule in Rheurdt tagte.