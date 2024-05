Stadt informiert über Termine des Umweltbrummis Im Mai werden wieder Schadstoffe eingesammelt

Die Umweltstation steht von 8 bis 13 Uhr in Neukirchen am Parkplatz Klingerhuf. Der Umweltbrummi steht von 8 bis 8.30 Uhr in Rayen, am Parkplatz gegenüber des Gülixweges, von 9 bis 9.30 Uhr an der Hochkamerstraße, Ecke Vinnmannsweg, von 10.15 bis 10.45 Uhr in Vluyn am Platz am Museum, von 11.15 bis 11.45 Uhr an der Tersteegenschule II am Parkplatz an der Wiesfurthstraße, von 12.45 bis 13.15 Uhr am Petershof, Glogauer Straße, nahe der Gaststätte Petershof, von 13.45 bis 14.15 Uhr in Niep am Raiffeisenmarkt und von 14.45 bis 15.15 Uhr an der Leibnizstraße am Parkplatz gegenüber des Kindergartens.