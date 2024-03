Saunatreffs im Neukirchen-Vluyner Freizeitbad Frühlingsputz für die Haut und Ostseeromantik

Am Samstag, 23. März, geht es dann aromatisch in den hohen Norden: „Ostseeromantik“ lautet der Titel des Saunatreffs. Düfte wie Anis, Sanddorn, Lemongras oder Terva – ein altes Baumharz – bestimmen die Aufgüsse, anschließend wird Sanddornsaft und Küstennebel gereicht. In der Kindersauna warten Himbeeren – sowohl als Aufguss-Duft als auch im Anschluss zum Naschen. Weitere Termine sind der 6. April, dann lautet der Titel des Saunatreffs „Entspannung pur“, und der 20. April, dann steht der Treff unter dem Namen „Hildegard von Bingen“. Was sich genau dahinter verbirgt, wird noch bekannt gegeben.