Saatgut tauschen in Schaephuysen Nächste Pflanzentauschbörse ist für 2025 geplant

Am vergangenen Samstag, 27. April, fand die Pflanzentauschbörse bereits zum dritten Mal statt. Wie in den Jahren zuvor wurde am Pfarrheim St. Hubertus in Schaephuysen getauscht. Die Börse wurde von der Bücherei St. Hubertus Schaephuysen und dem Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) organisiert. „Die Bücherei wird ehrenamtlich geführt und hat nur eingeschränkte Öffnungszeiten“, sagt Alfred Wronski. „Daher ist eine Saatgutbibliothek, wie es sie in Neukirchen-Vluyn gibt, leider nicht realisierbar. Die Bücherei St. Hubertus hält aber Sachbücher zum Thema bereit, unter anderem das monatlich aktuelle Gartenmagazin ‚Kraut und Rüben’“.