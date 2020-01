Rüstige Seniorin : Seit 15 Jahren in der Altenheimat

Neukirchen-Vluyn 14. Februar 2005: Das Datum hat Ruth Göbel im Gedächtnis behalten. An diesem Tag bezog die heute 94-Jährige ihr Zimmer in der Altenheimat Vluyn.

15 Jahre lebt die Neukirchen-Vluynerin schon in dem Seniorenheim der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers. Niemand unter den 84 Senioren, die in der Pflegeeinrichtung im Vluyner Ortskern wohnen, ist länger hier zu Hause. Ruth Göbel hat die Entscheidung für den Umzug selbst getroffen. In Geldern wurde sie nicht recht heimisch, trotz der schönen Wohnung im Haus ihrer Tochter, sodass sich die damals 78-Jährige bei der Einrichtungsleitung nach einem freien Einzelzimmerplatz in der Altenheimat erkundigte. „Ich habe mich angemeldet, weil ich Sehnsucht hatte nach Neukirchen-Vluyn“, sagt Göbel. Ihren Entschluss habe sie nicht bereut. „Man kann sich hier wirklich wohlfühlen, und wer sich langweilt, der macht etwas falsch.“